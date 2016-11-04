В "ДНР" заявили о проведении "выборов" в 2017 году - СМИ

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Окончательная дата "выборов" еще не определена.

Боевики заявили о проведении "выборов " по условиям Минска либо "самостоятельно" dnr-news.com

На оккупированной территории Донецкой области боевики "ДНР" заявили о проведении "выборов" в местные "советы" в следующем году по условиям Минских соглашений либо "собственными силами".

"В 2017 году мы проведем выборы по минским условиям, либо мы проведем их самостоятельно", - заявил глава террористической организации "ДНР" Александр Захарченко, сообщает российское агентство "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики "ДНР-ЛНР" отложили проведение "выборов" в местные "советы", которые были назначены на 6 ноября 2016 года.

Напомним, что украинская сторона рассматривает проведение так называемых "праймериз", которые состоялись 2 сентября, организованных на оккупированных территориях Украины руководством "ЛНР-ДНР", как очередную попытку срыва минского мирного процесса.

По данным группы ИС, "руководство ДНР" активизировало работу по убеждению российских "кураторов" в необходимости проведения срочных "парламентских выборов в ДНР", спекулируя на "сорванных государственных переворотах" в "республиках.