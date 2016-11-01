В Донецке "назначили" нового "мэра"

Предыдущий "мэр" "назначен" "начальником администрации главы ДНР".

Захарченко также уволил с должности предыдущего “мэра” Мартынова РИА Новости

"Глава" террористической организации "ДНР" Александр Захарченко подписал "указ" о назначении Алексея Кулемзіна исполняющим обязанности "главы администрации города Донецка".

"Постановляю назначить Кулемзина Алексея Валерьевича исполняющим обязанности главы администрации города Донецка с 17 октября 2016 года", — говорится в тексте "документа", передает УНН.

Захарченко также уволил с должности "мэра" Игоря Мартынова, который был назначен "начальником администрации главы ДНР".

Ранее российское издание "РИА Новости" сообщило, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики "ДНР-ЛНР" отложили проведение "выборов" в местные "советы", которые были назначены на 6 ноября 2016 года.