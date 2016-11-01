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В Донецке "назначили" нового "мэра"

1 ноября в 18:44

Предыдущий "мэр" "назначен" "начальником администрации главы ДНР".

ДНР1
Захарченко также уволил с должности предыдущего “мэра” Мартынова
РИА Новости

"Глава" террористической организации "ДНР" Александр Захарченко подписал "указ" о назначении Алексея Кулемзіна исполняющим обязанности "главы администрации города Донецка".

"Постановляю назначить Кулемзина Алексея Валерьевича исполняющим обязанности главы администрации города Донецка с 17 октября 2016 года", — говорится в тексте "документа", передает УНН.

Захарченко также уволил с должности "мэра" Игоря Мартынова, который был назначен "начальником администрации главы ДНР".

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Ранее российское издание "РИА Новости" сообщило, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики "ДНР-ЛНР" отложили проведение "выборов" в местные "советы", которые были назначены на 6 ноября 2016 года.

По материалам: УНН
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Тэги Донецк администрация ДНР назначение мэр Захарченко
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