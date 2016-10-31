В "ДНР" проходят масштабные задержания сотрудников "полиции" по подозрению в убийстве "Моторолы" – ИС

По имеющимся данным, Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения неугодных лиц.

В "ДНР" активно "ищут" убийц "Моторолы" РИА Новости

"МГБ ДНР" проводит масштабные задержания сотрудников "полиции ДНР", которые подозреваются в причастности к ликвидации командира бандформирования "Спарта" " Моторолы ", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Среди сотрудников "МВД ДНР" распространяется информация, что задержания проводятся по прямому указанию главаря "ДНР" Александра Захарченко, который использует ликвидацию "Моторолы" для устранения из рядов "МВД" неугодных элементов по примеру Игоря Плотницкого в "ЛНР"", - пишет он.

Тымчук также напоминает, что Плотницкий под предлогом "борьбы с последствиями попытки госпереворота" проводит массовые чистки в "госструктурах ЛНР".

Ранее группа "ИС" сообщала, что в Донецке после ликвидации "Моторолы" меняют командование среднего звена на военных ВС РФ. Для местных боевиков введен запрет покидать расположение.

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность за ликвидацию боевика Арсения Павлова на Украину и расценил ее как нарушение перемирия. СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

Вместе с тем, незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик, возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".