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В "ДНР" и "ЛНР" заявили о переносе "выборов" — СМИ

26 октября в 22:22

Новая дата "выборов" еще не определена.

Выборы ДНР
Боевики "ДНР-ЛНР" перенесли "выборы" на неопределенный срок
dnr-news.com

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики "ДНР-ЛНР" отложили проведение "выборов" в местные "советы", которые были назначены на 6 ноября 2016 года.

Соответствующий "указ" был обнародован на сайте "главы" "ДНР". Новую дату "выборов" Александр Захарченко определит отдельным "решением", сообщает "РИА Новости".

Аналогичный "указ" подписал и "глава" "ЛНР" Игорь Плотницкий.

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Ранее сообщалось, что украинская сторона рассматривает проведение так называемых "праймериз", которые состоялись 2 сентября, организованных на оккупированных территориях Украины руководством "ЛНР-ДНР", как очередную попытку срыва минского мирного процесса.

Напомним, по данным группы ИС, "руководство ДНР" активизировало работу по убеждению российских "кураторов" в необходимости проведения срочных "парламентских выборов в ДНР", спекулируя на "сорванных государственных переворотах" в "республиках.

По материалам: РИА Новости
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Тэги выборы ДНР ЛНР Украина
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