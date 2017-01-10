В "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко

Боевики настаивают на формуле обмена пленными с Украиной "527 на 42".

В "ДНР" хотят получить 527 лиц взамен 42 украинцев РИА Новости

Оккупационные "власти" Донецка считают неприемлемыми предложения по обмену, озвученные ранее народным депутатом Украины Надеждой Савченко, и настаиваю на обмене "всех на всех".

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", - заявила во вторник так называемая "уполномоченная по правам человека" в "ДНР" Дарья Морозова.

При этом предложения Савченко по обмену были отвергнуты.

"Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", - сказала.Морозова.

Она сообщила, что вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

Ранее Савченко, вопреки просьбам СБУ не делать этого, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. По словам народного депутата, Украиной разыскивается 494 без вести пропавших.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.