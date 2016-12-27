В "ДНР" предложили обменять 47 украинских военнопленных на 690 боевиков

С предложением обмена выступила "уполномоченная по правам человека ДНР".

Боевики предложили обменять 47 украинских военных на 690 сепаратистов

В так называемойпредложили обменять 47 украинских военнопленных на 690 оккупантов, сообщает "УНИАН" со ссылкой на информационный ресурс донецких сепаратистов.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР, это цифра "494 на 41", и "196 на 6" - это со стороны ЛНР", - сообщила так называемая "уполномоченная по делам человека ДНР" Дарья Морозова.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".