В Днепропетровской области грузовик столкнулся с маршруткой

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Пять человек погибли, семь пострадали.

В ДТП погибло 5 человек

В Днепровском районе Днепропетровской области по маршруту "Чумаки-Хуторское" произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с грузовиком, сообщило Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГУ ГСЧС) в Днепропетровской области.

"По предварительной информации, в маршрутке погибли пять человек и семь пострадали. Сотрудники Службы спасения выехали на место происшествия, где сейчас работают медики и правоохранители. Подробности выясняются. В который раз предостерегаем водителей быть крайне внимательными на дорогах!"- сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Ранее Министерство инфраструктуры опубликовало список областей, в которых ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Сумской областях ожидается снег и местами гололед. Министерство советует водителям в данных областях соблюдать меры повышенной осторожности: не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.