В Черниговской области перевернулся автобус со школьниками

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Трое школьников и водитель автобуса получили травмы.

В ДТП попал автобус с детьми

В Нежинском районе Черниговской области автомобиль "ЗАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил школьников, сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Черниговской области.

По данным полиции, водитель "ЗАЗа", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества микроавтобусу с учениками 10-11 классов, которые ехали в соседнее село на соревнования по баскетболу.

Вследствие столкновения микроавтобус выехал на обочину и перевернулся. Трое несовершеннолетних и водитель микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Нежинскую районную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Правоохранители продолжают расследование.

Полиция обращает внимание водителей, что в ближайшие дни в области прогнозируются сложные погодные условия. Предполагается выпадение мокрого снега, на дорогах местами образуется гололедица.

Ранее Министерство инфраструктуры опубликовало список областей, в которых ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Сумской областях ожидается снег и местами гололед. Министерство советует водителям в данных областях соблюдать меры повышенной осторожности: не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.