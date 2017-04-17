В будущем на рынке труда будут востребованы компетенции, позволяющие адаптироваться к изменениям - специалист

Важны умения видеть наперед, быть гибким, правильно адаптироваться и прогнозировать непрогнозируемое.

Эксперт перечислил способности, которые будут востребованы работодателями в ближайшие годы un.org

В число способностей, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы, входит умение решать сложные проблемы, контекстное мышление и все, что касается умения устанавливать взаимотношения.

Об этом в интервью ZN.UA рассказала одна из ведущих HR-директоров Украины Оксана Семенюк. По ее словам, существует целый список трудовых компетенций, на которые смотрит мир в целом.

На ближайшие пять лет первая позиция в нем сохранится за умением решать сложные проблемы. Далее идет все, что связано с умением устанавливать взаимоотношения, с управлением людьми, эмоциональным интеллектом и критическим мышлением. Это базовые вещи, которые сильно переформатируются", - отметила она.

По словам Семенюк, важным также будет контекстное мышление – умение обрабатывать большие массивы данных, вычленяя из потока информации самое главное.

"Важны умения видеть наперед, быть гибким, правильно адаптироваться, прогнозировать непрогнозируемое, просчитывая ситуацию, даже когда происходят очень серьезные изменения, то есть способ мышления не в черно-белых тонах "или, или", а "и, и", - указала специалист.

"В общем востребовано все, что поможет людям справляться с изменениями и вызовами, не воспринимать их как абсурд, отбрасывать и впадать в депрессию, а учиться переходить в зону действий, несмотря на все негативы", - заключила она.

Подробнее о проблеме эффективного лидерства в Украине читайте в интервью Оксаны Семенюк ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".