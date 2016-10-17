В Бахмуте жители интересовались, почему "бандеровские" врачи лечат бесплатно - президент ПДМГ

По мнению Геннадия Друзенко, возможно, именно медикам и удастся собрать, сшить Украину — ведь здоровье и жизнь дороги каждому.

Геннадий Друзенко: «бандеровские» врачи не понравились чиновникам в Бахмуте

Врачи в Бахмуте после окончиания боевих действий в городе просили "бандеровских" врачей из Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ) "не портить" больных бесплатной медпомощью и не ломать привычные схемы".

Об этом в интервью ZN.UA сообщил президент ПДМГ Геннадий Друзенко.

По его словам, однажды в больницу в Попасной они привезли молодого украиноязычного хирурга из Львова.

"Первое, что там у него спросили: "Ты шо, бандеровец"? Вечером привозят женщину — она где-то упала, разбила голову. Дочь просит помочь — местные медики давно разошлись по домам. Наши специалисты сработали профессионально, нашли необходимые лекарства, все закончилось хорошо. Утром приходят родственники к этой пациентке и понимают, что "бандеровцы" — это совсем неплохо. И даже очень хорошо. О чем разошлась слава по окружающим селам, и местные жители потянулись на прием", - рассказал Друзенко.

Президент ПДМГ также рассказал, чем "бандеровские" врачи не понравились чиновникам в Бахмуте. Там, по его словам после стабилизации ситуации им прямо сказали, "что время собираться в дорогу".

"Когда в Бахмуте после всех наступлений и обстрелов ситуация стабилизировалась, раненых выписали, нам прямо сказали, что время собираться в дорогу. Местных начальников очень раздражало, когда жители города стали активно интересоваться: почему "бандеровские" врачи предоставляют медпомощь бесплатно, не посылают со списками в аптеку, а свои врачи начинают с того, сколько надо заплатить. Да и в других населенных пунктах, где стоял наш госпиталь, бывали подобные диалоги. Случалось и так, что местные врачи, привыкшие к поборам, просили "не портить" больных бесплатной медпомощью, не ломать привычные схемы", - заверил президент ПДМГ.

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