НБУ ввел в обращение посвященную волонтерам монету

У монеты номинал в пять гривень и изготовлена из нейзильбера.

Национальный Банк Украины

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Украина начинается с тебя", которая посвящена волонтерской деятельности в Украине.

"Волонтерское движение в Украине объединило общество, создав действенную сеть общественных инициатив и объединений, которые взяли на себя решение самых острых и самых неотложных проблем страны в сложное для нее время", - говорится на странице НБУ в Facebook.

В Нацбанке добавили, что на аверсе монеты на зеркальном фоне размещен знак Княжеского Государства Владимира Великого трезубец, состоящий из различных стилизованных сердец, которые символизируют самопожертвование и благотворительность.

Также в НБУ подчеркнули, что на реверсе монеты изображен абрис украинского воина с желто-голубым сердцем, к которому со всех сторон протянуты ладони с сердцами, символизирующими любовь, заботу, опеку, пожертвование и доброту.

Новая монета имеет номинал в пять гривень и изготовлена из металла нейзильбер, который еще называют "новым серебром". Тираж монеты 50 тысяч штук, а стоить она 38 гривень.

Напомним, что 3 октября НБУ выпустил новую монету "100 лет пожарному автомобилю Украины ", которая также имеет номинал в 5 гривень и изготовлена из нейзильбера.