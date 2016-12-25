В аннексированном Крыму "министр экономики" подал в отставку

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В пресс-службе "главы Крыма" Сергея Аксенова информацию подтвердили.

"Министр экономики" оккупированного полуострова подал заявление об оставке evgovorov / Depositphotos

"Министр экономического развития" республикиВалентин Демидов подал в отставку в воскресенье, 25 декабря. Свою должность Демидов занимал в течение полутора лет, сообщает "Интерфакс"

"Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - рассказали в пресс-службе "главы Крыма" Сергея Аксенова.

Решение по Демидову пока не принято – на официальном сайте "Совета министров Крыма" указа об освобождении "министра экономики Крыма" от занимаемой должности нет.

Валентин Демидов занимал должность с июня 2015 года, до этого чиновник работал главой администрации Армянска.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США во вторник, 20 декабря, расширило санкционный список физических лиц и компаний, причастных к вооруженной агрессии и нарушении территориальной целостности Украины.

Под санкции попали более 30 компаний, в том числе "Стройпроект", ГУП "Крымские морские порты", "Крымская железная дорога", ООО "РосХимТрейд", "Транспетрочарт", ООО "Карст", ООО "Солид", ООО "Транс-флот", а также санкции наложили на корабли под российским флагом "Сталинград" и "Маршал Жуков".

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.

Напомним, 1 и 7 сентября США расширили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие в аннексированном Крыму. Санкции наложили на 17 российских и украинских граждан, причастных к террористическим организациям и вооруженной агрессии против Украины, а также более чем на 100 компаний.