Более 80 российских писателей попросили Путина освободить Сенцова

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Писатели просят передать Сенцова Украине.

Российские писатели просят освободить Сенцова STR

Более 80 членов Русского ПЕН-центра, литераторов и ученых подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в российской колонии за терроризм.

Подписанты отметили, что обвинение в преступном умысле в попытке подрыва памятнику Ленину в Симферополе и теракте у "Вечного огня" строилось на показаниях одного из подсудимых, полностью опровергнутых им самим во время суда — как данных под пытками, передает СOLTA.RU.

"Пытки применялись и к Олегу, что было подтверждено его адвокатами, однако он своей вины никогда не признавал. Все обвинения в суде он отвергал с тем спокойствием и достоинством, которые может проявить только человек, уверенный в своей правоте и невиновности", - отметили в письме.

По данным авторов письма, сегодня Сенцов находится в якутской колонии, его друзья и коллеги говорят, что связь с ним прервалась, он отказывается от свиданий и не отвечает на письма, что указывает на крайне опасное психологическое состояние, и свидетельствует о тяжелейших моральных и может быть, физических страданиях.

"До недавнего времени была жива надежда, что Олег Сенцов будет включен в программу обмена заключенными между Россией и Украиной. Но в октябре 2016 года Министерство юстиции России отказало в передаче Олега Сенцова Украине, гражданином которой он себя считает. Ссылка на то, что закон о присоединении Крыма предполагает автоматический переход в гражданство России, звучит как отголосок крепостного права. Сенцов не подавал заявления о выходе из украинского гражданства, он не разрывал со страной, которую считает своей родиной", - заявили авторы письма.

Писатели также отметили, что освободить режиссера Олега Сенцова просили всемирно известные режиссеры: Педро Альмодовар, Аки Каурисмяки, Кен Лоуч, Майк Ли, Вим Вендерс, Анджей Вайда, Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси, и также такие крупные отечественные кинематографисты, как Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Мирзоев, Павел Бардин, Александр Котт и др.

Подписанты попросили Путина применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны.

Напомним, что украинского режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ весной 2014 года в Крыму. Его вывезли на Россию, где приговорили по сфабрикованному обвинению к 20 годам колонии строго режима. Сенцов вины не признал.