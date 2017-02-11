В 2016 году задолженность украинцев за услуги ЖКХ выросла более чем в 2 раза

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В то же время, за первое полугодие прошлого года правительство через субсидии "переплатило" за газ 11 млрд грн.

Долги украинцев за коммунальные услуги стремительно растут zn.ua

За минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услугувеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

По ее словам, на сегодня долг населения по услугам ЖКХ перевалил за 23 млрд грн.

"На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение - 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий - 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение - 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд, за электроэнергию - 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й "накопилось" 12,5 миллиардов, т.е. задолженность выросла более чем вдвое", - говорится в статье.

Как указывает Самаева, в то же время, по итогам первого полугодия 2016 года, государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий "переплатило" за газ 11 миллиадров грн.

"Суммы сравнимы, разница лишь в том, что долги населения – это живые деньги, которые нужно вытащить из семейных бюджетов, а "переплаты" государства – это взаимозачеты между поставщиками… и кто там считает эти "копейки", - заключает автор.

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения — получателей субсидий.

Подробнее о ситуации в сфере ЖКХ читайте в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".