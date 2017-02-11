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В 2016 году задолженность украинцев за услуги ЖКХ выросла более чем в 2 раза

11 февраля в 11:14

В то же время, за первое полугодие прошлого года правительство через субсидии "переплатило" за газ 11 млрд грн.

жкх
Долги украинцев за коммунальные услуги стремительно растут
zn.ua
За минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

По ее словам, на  сегодня долг населения по услугам ЖКХ перевалил за 23 млрд грн.

"На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение - 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий - 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение - 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд, за электроэнергию - 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й "накопилось" 12,5 миллиардов, т.е. задолженность выросла более чем вдвое", - говорится в статье.

Как указывает Самаева, в то же время, по итогам первого полугодия 2016 года, государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий "переплатило" за газ 11 миллиадров грн.

"Суммы сравнимы, разница лишь в том, что долги населения – это живые деньги, которые нужно вытащить из семейных бюджетов, а "переплаты" государства – это взаимозачеты между поставщиками… и кто там считает эти "копейки", - заключает автор.

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7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения — получателей субсидий.

Подробнее о ситуации в сфере ЖКХ читайте в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги население ЖКХ задолженность
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4 комментария
  • алексей суровцев Сегодня, 12:03 Чем больше платим,тем больше долгов.Если бы все перестали платить по этим тарифам,долгов бы не было.Соответственно были бы другие тарифы.А так нам дают по зубам,а мы молчим. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрий Поволоцкий Сегодня, 11:54 Чем больше будут поднимать цены тем меньше будут платить.Похоже на экономическую войну с собственным народом Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Sergej Berezovskij Сегодня, 11:41 так оно кругом !! в газ начали добавлять кислород счётчик мотает а тепла нет зато счета бешеные и правительство богаче стало !!! а проверки чиновникам невыгодны - кто будет себе доход урезать !!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Dopomoga 911 Сегодня, 11:30 куда уже дальше снижать? у моей мамы в Черкасской области в доме на 75кв. м. +11 +13градусов целую зиму, тех 5.5 куб. на кв.м. по субсидии вообще не хватает на отопление!!!!!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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