Украинским военным увеличили "боевые" надбавки к зарплате – Полторак

Увеличенные "боевые" военные должны получить уже за этот месяц.

Военным будут платить больше mil.gov.ua

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне АТО на востоке страны, увеличили так называемые "боевые" надбавки к заработной плате.

Платить их будут уже начиная с января 2017 года, сообщил в эфире "5 канала" министр обороны Украины Степан Полторак.

"С 1 января президент Украины принял решение и мы значительно повышаем надбавки за участие в Антитеррористической операции. Так ранее военнослужащий, который находится в районе столкновения, дополнительно получал 4 тыс. гривень, а с 1 января он будет получать 6 тыс. гривень. Военнослужащий, который находится не на линии столкновения, но в зоне проедения Антитеррористической организации, получал 1,2 тыс. гривень, сейчас он будет получать вдвое больше – 2,4 тыс. гривень", - сказал Поторак.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО не осталось мобилизованных солдат, в операции принимают участие только контрактники.