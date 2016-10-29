Полторак приказал изменить "советские подходы" при строительстве казарм

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Министр обороны считает, что командирам следует повернуться "повернуться к личному составу лицом".

Полтораку не нравятся советские казармы president.gov.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак поставил задачу перед руководством оборонного ведомства и Генштаба изменить советские подходы к подготовке существующего жилищно-казарменного фонда и строительству нового жилья для военных, о чем написал на своей странице в Facebook.

"Нужно искать новые формы строительства и размещения подразделений, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации. Особенно это касается тех бригад, которые были недавно созданы и сейчас вернулись из района проведения АТО. Военнослужащие почти год воевали в сложных условиях, наш долг - обеспечить их всем необходимым", - сообщил министр обороны.

По его словам руководство и командиры должны "повернуться к личному составу лицом", и тогда они могут быть уверенными в своих бойцах, когда пойдут с ними в бой.

Ранее сообщалось, что Полторак поручил главкому ВМС Украины до конца года решить вопрос с обеспечением жильем военных моряков, передислоцированных в 2014 году на материковую часть Украины из оккупированного Крыма.

Напомним, что в начале июля президент Украины Петр Порошенко пообещал до конца года передать военным морякам 2 общежития в Одессе, а также анонсировал предоставление кредитов на жилье военнослужащим ВМС Украины. По его словам, эти общежития необходимы, поскольку на кораблях живут почти 600 военнослужащих. Под общежития оборудуют 2 здания, которые находятся радом с морским портом Одессы и принадлежат Министерству инфраструктуры.