Полторак приказал изменить "советские подходы" при строительстве казарм

Министр обороны считает, что командирам следует повернуться "повернуться к личному составу лицом".
"Нужно искать новые формы строительства и размещения подразделений, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации. Особенно это касается тех бригад, которые были недавно созданы и сейчас вернулись из района проведения АТО. Военнослужащие почти год воевали в сложных условиях, наш долг - обеспечить их всем необходимым", - сообщил министр обороны.
По его словам руководство и командиры должны "повернуться к личному составу лицом", и тогда они могут быть уверенными в своих бойцах, когда пойдут с ними в бой.
Ранее сообщалось, что Полторак поручил главкому ВМС Украины до конца года решить вопрос с обеспечением жильем военных моряков, передислоцированных в 2014 году на материковую часть Украины из оккупированного Крыма.
Напомним, что в начале июля президент Украины Петр Порошенко пообещал до конца года передать военным морякам 2 общежития в Одессе, а также анонсировал предоставление кредитов на жилье военнослужащим ВМС Украины. По его словам, эти общежития необходимы, поскольку на кораблях живут почти 600 военнослужащих. Под общежития оборудуют 2 здания, которые находятся радом с морским портом Одессы и принадлежат Министерству инфраструктуры.ZN.UA