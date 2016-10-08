Украинских участковых оденут в зимнюю форму из Японии

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Токио передал Украине 9,5 тысяч комплектов формы для полиции.

Аттестованные участковые получат новую зимнюю форму МВД Украины

Правительство Японии передало Украине 9,5 тысяч комплектов формы для участковых полицейских. Церемония передачи формы состоялась в пятницу, 7 октября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Посол Японии в Украине Шигеки Суми официально передал документы на грант от правительства Японии, который является технической помощью и связан с предоставлением более 9,5 тысяч комплектов зимнего обмундирования для украинских участковых.

Принимавшая участие в церемонии глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что все участковые прошли аттестацию и работают на своих участках. Однако, продолжается процесс их обучения, в частности, в форме тренингов.

Накануне посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил о решении Оттавы выделить 8,1 миллинов канадских долларов (6,6 миллионов долларов США) на рефому украинской полиции.

В пресс-службе Национальной полиции Украины уточнили, что средства выделят в течение трех лет. 6,6 миллиона канадских долларов будут предоставлены на подготовку полицейских. 100 тысяч долларов из этой суммы пойдут на создание полицейской академии, а также развитие взаимодействия полиции с общественностью. Еще 1,5 миллиона долларов пойдут на техническое обеспечение подразделений НПУ.