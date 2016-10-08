Украинских участковых оденут в зимнюю форму из Японии

Токио передал Украине 9,5 тысяч комплектов формы для полиции.
Посол Японии в Украине Шигеки Суми официально передал документы на грант от правительства Японии, который является технической помощью и связан с предоставлением более 9,5 тысяч комплектов зимнего обмундирования для украинских участковых.
Принимавшая участие в церемонии глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что все участковые прошли аттестацию и работают на своих участках. Однако, продолжается процесс их обучения, в частности, в форме тренингов.
Накануне посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил о решении Оттавы выделить 8,1 миллинов канадских долларов (6,6 миллионов долларов США) на рефому украинской полиции.
В пресс-службе Национальной полиции Украины уточнили, что средства выделят в течение трех лет. 6,6 миллиона канадских долларов будут предоставлены на подготовку полицейских. 100 тысяч долларов из этой суммы пойдут на создание полицейской академии, а также развитие взаимодействия полиции с общественностью. Еще 1,5 миллиона долларов пойдут на техническое обеспечение подразделений НПУ.ZN.UA