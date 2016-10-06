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Украинских полицейских будут обучать 20 инструкторов из Канады

6 октября в 19:58

Канадские полицейские пробудут в Украине до 20 ноября.

полиция1 патрульная полиция
Канада поможет реформировать украинскую полицию
e.kryzhanivsky / Depositphotos
В Украину прибудут 20 офицеров полиции из Канады для обучения и тренировки украинских патрульных, сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на брифинге в четверг, 6 октября.

"До 20 ноября у нас по всей Украине в Национальной полиции в гостях будут 20 канадских полицейских, которые будут способствовать тренингам патрульной полиции", – цитирует главу НПУ ЛИГА.net.

Деканоидзе также напомнила, что правительство Канады выделило более 8 миллионов долларов на реформирование украинской полиции.

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Накануне посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил о решении Оттавы выделить 8,1 миллинов канадских долларов (6,6 миллионов долларов США) на рефому украинской полиции.

В пресс-службе Национальной полиции Украины уточнили, что средства выделят в течение трех лет. 6,6 миллиона канадских долларов будут предоставлены на подготовку полицейских. 100 тысяч долларов из этой суммы пойдут на создание полицейской академии, а также развитие взаимодействия полиции с общественностью. Еще 1,5 миллиона долларов пойдут на техническое обеспечение подразделений НПУ.

По материалам: ЛигаБизнесинформ
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Тэги полиция НПУ Деканоидзе Канада
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