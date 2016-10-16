Украинская разведка сообщила об очередных потерях ВС РФ в Донбассе

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За прошедшие сутки погиб один военнослужащий РФ, еще четверо были ранены.

Очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток составили один погибший и четыре раненых военнослужащих vk.com/strelkov_info

в Донбассе зафиксированы очередные потери в рядах противника, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно сообщению, очередные потери ВС РФ на востоке Украины в течение суток составили один погибший и четыре раненых военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ.

"В центральной районной больнице н.п.Новоазовськ находится 23 тяжелораненых военнослужащих и в морге находится 28 тел убитых военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что РФ продолжает поставки военной техники и материально-технических средств боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.