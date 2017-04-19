Украинская коррупция оставила след в 41 стране — НАБУ

Коммерческие структуры вывели из Украины 428 млн долларов, 4,3 млн евро, 825 тысяч фунтов и более 22,7 млрд грн.

НАБУ отправило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 страны мира НАБУ / Flickr

Иностранные банки и компании причастны к нанесению свыше трети всех убытков от преступлений, которые расследует, сообщили в пресс-службе бюро.

"Следствием установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованных на ряде украинских государственных компаний. В частности, речь идет о ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГП "Администрация морских портов Украины", ОАО "Одесский припортовый завод" и другие", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины, а сами компании обычно выполняют роль посредника. Чаще всего такие компании зарегистрированы в Великобритании или на Кипре, а банковские операции чаще всего осуществляются через Латвию и Австрию, поскольку местные банки там работают быстро и используют жесткие стандарты банковской тайны.

"Детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено 428 млн долларов, 4,3 млн евро, 825 тысяч фунтов и более 22,7 миллиардов гривень", - говорится в сообщении.

По состоянию на середину апреля НАБУ отправило 161 ходатайство о международной правовой помощи до компетентных органов 41 страны мира.

НАБУ

Ранее в НАБУ рассказали о том, что среди более чем 300 уголовных производств, расследованием которых занимаются детективы Бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях.