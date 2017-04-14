Кабмину предложили десять кандидатур к назначению на должность аудитора НАБУ

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Среди предложенных кандидатов – Роберт Сторч, которого ранее рекомендовали к назначению в аудиторы НАБУ от Верховной Рады.

Общественность предложила правительству ряд кандидатур в аудиторы НАБУ НАБУ / Flickr

В Секретариат Кабинета министров Украины поступили 10 кандидатур для участия в отборе члена комиссии по проведению аудита деятельностиот правительства. Девять из них были предложены общественными организациями, еще один возможный кандидат - самовыдвиженец.

Соответствующий список кандидатур, полученный от Секретариата Кабмина, обнародовала "Украинская правда".

Согласно документу, организации "Автомайдан Киев", "Антикоррупционный комитет Майдана" и гражданское общество "Гідність" предложили назначить аудитором НАБУ Петроса Клеридеса. Организация "Вместе против коррупции" предложила кандидатуру Николая Хавронюка; ОО "Движение за развитее города Запорожье" – кандидатуру Виктора Острянского; ОО "Публичный аудит" – Максима Гольдарба; ОО "Всеукраинский центр противодействия коррупции и содействия правоохранительным органам "Антикоррупционная прокуратура" – Павла Комирчого.

Организация "Реанимационный пакет реформ", как и сообщалось ранее, предложила кандидатуры Марты Борщ, Карлоса Кастресаны и Джованни Кеселера.

Американская ассоциация юристов "Инициатива по верховенству права" предложила кандидатуру Роберта Сторча, который ранее по итогам конкурса был рекомендован к назначению в аудиторы НАБУ от Верховной Рады.

В списке также есть самовыдвиженец – Валерий Небога.

Напомним, Верховной Рады на заседании 21 марта в очередной раз не смогли избрать кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. Ни одна из предложенных Раде кандидатур (американца Роберта Сторча и британца Найджела Брауна) не смогла получить достаточного количества голосов.

За назначение Роберта Сторча, кандидатуру которго изначально одобрил антикоррупционный комитет Рады, выступает, в частности глава комитета парламента Егор Соболев. За назначение Брауна - фракции БПП и НФ.

На заседании 23 февраля Верховная Рада также не смогла избрать кандидата в состав комиссии, ответственной за аудит эффективности деятельности НАБУ. Кандидатуру американца Роберта Сторча, назначение которого было поддержано антикоррупционным комитетом парламента, поддержали всего 76 депутатов. После этого провалилось также голосование по альтернативной кандидатуре Найджела Брауна – за него удалось набрать лишь 214 голосов.

Как тогда сообщали в "Центре противодействия коррупции", кандидатуру Брауна утром 23 февраля в обход антикоррупционного комитета согласовали фракции НФ и БПП.

Сам Браун, который присутствовал на заседании Рады, не смог ответить на вопрос, кто его пригласил и как он вообще оказался в Украине. Ранее он работал наемным юристом в частном секторе. При этом, активисты сомневаются в юридических достижениях и независимости Брауна.

Согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", независимая оценка (аудит) эффективности деятельности НАБУ проводится ежегодно. Аудит проводит комиссия, состоящая из трех членов. Президент Украины, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии.

Результаты независимого аудита эффективности деятельности НАБУ могут стать достаточным основанием для смены руководства Антикоррупционного бюро.