Украинская делегация на суде по "скифскому золоту" в Нидерландах не может получить визы – Нищук

В судебный процесс по "золоту скифов" могли включиться российские спецслужбы, считает глава Минкульта.

Украина столкнулась с первыми сложностями в судебной тяжбе за "скифское золото"

Представители Украины на судебном процессе по правам на вывезенное из крымских музеев "скифское золото" в Нидерландах столкнулись со сложностями при оформлении виз, сообщил министр Культуры Евгений Нищук.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", министр считает, что к возникшим препятствиям может быть причастна российская сторона.

"Есть очень много препятствий, доходит вплоть до блокирования. Я не хочу сейчас рассказывать, но есть проблемы предоставления виз, сложности непосредственного пребывания в Нидерландах. Российская Федерация активно включилась в этот процесс, я думаю, с соответствующими спецслужбами", - отметил он на брифинге в Киеве.

Глава Минкульта рассказал, что в состав украинской делегации на суде входят первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко и гендиректор Национального музя украинского народного декоративного искусства Людмила Строкова, у которой визы все еще нет. При этом, судебное заседание начнется уже в среду, 5 октября.

Данную проблему министр намерен обсудить с послом Нидерландов в Украине.

Напомним, 5 октября 2016 года в Окружном суде Амстердама состоится судебное заседание по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона касательно возвращения украинской стороне так называемого "скифского золота", содержащегося в Нидерландах после аннексии Крымского полуострова.

Экспонаты Крымских музеев пребывали в Амстердаме в период аннексии Крыма Россией. После завершения выставки, нидерландская сторона отказалась вернуть экспонаты Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны музеев Крыма.

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в начале февраля 2014 года. Она была сформирована из коллекций пяти украинских музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. По окончании выставки 31 августа 2014 музей Алларда Пирсона решил оставить у себя крымскую часть коллекции до соответствующего решения суда.

23 января 2015 года в Амстердаме начался судебный процесс о возвращении золота скифов в Украину. Позиция Украины в процессе основана на том, что музеи никогда не были фактическими владельцами экспонатов и факт аннексии Крыма ничего не меняет.