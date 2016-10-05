Украинцы считают Порошенко главным коррупционером страны – опрос

В список главных коррупционеров страны попали Яценюк, Ахметов, Тимошенко, Гройман, Коломойский и Янукович.
Социологическая компания GFK провела соцопрос по заказу издания о том, кого или какую структуру Украинцы считают коррупционерами.
Так, согласно результатам исследования, первое место в опросе занял президент Петр Порошенко (37%). Сравнительный показатель получил бывший премьер-министр Арсений Яценюк (28%).
Остальные получили значительно меньшие показатели. Ринат Ахметов на третьей позиции в рейтинге с 9%. Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман имеют по 8%. По 6% имеют Игорь Коломойский и Виктор Янукович.
Замыкают десятку "главных коррупционеров" Верховная Рада (5%), Арсен Аваков (3%) и "вся власть" (2%).
Выборка соцопроса в статье не опубликована.
Напомним, в прошлом месяце - в сентябре - Порошенко заявил о начале настоящей охоты на коррупционеров, при этом речи о каких-либо политических репрессиях речи идти не может.
Ранее президент Украины назвал себя главным борцом в войне с коррупцией и потребовал от чиновников "вывернуть карманы".
Ранее ZN.UA в статье "Что не позволено Юпитеру" писало, что президент Украины не имеет морального права хранить свои активы за рубежом, не пытаясь, при этом, создать в Украине благоприятного бизнес-климата.Наші гроші