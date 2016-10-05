Украинцы считают Порошенко главным коррупционером страны – опрос

В список главных коррупционеров страны попали Яценюк, Ахметов, Тимошенко, Гройман, Коломойский и Янукович.

37% респондентов решили, что Порошенко первый среди коррупционеров в Украине Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко возглавил рейтинг главных коррупционеров страны, составленный журналом "Новое время" по результатам социологического опроса, сообщает издание "Наші Гроші".

Социологическая компания GFK провела соцопрос по заказу издания о том, кого или какую структуру Украинцы считают коррупционерами.

Так, согласно результатам исследования, первое место в опросе занял президент Петр Порошенко (37%). Сравнительный показатель получил бывший премьер-министр Арсений Яценюк (28%).

Остальные получили значительно меньшие показатели. Ринат Ахметов на третьей позиции в рейтинге с 9%. Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман имеют по 8%. По 6% имеют Игорь Коломойский и Виктор Янукович.

Замыкают десятку "главных коррупционеров" Верховная Рада (5%), Арсен Аваков (3%) и "вся власть" (2%).

Выборка соцопроса в статье не опубликована.

Напомним, в прошлом месяце - в сентябре - Порошенко заявил о начале настоящей охоты на коррупционеров, при этом речи о каких-либо политических репрессиях речи идти не может.

Ранее президент Украины назвал себя главным борцом в войне с коррупцией и потребовал от чиновников "вывернуть карманы".

Ранее ZN.UA в статье "Что не позволено Юпитеру" писало, что президент Украины не имеет морального права хранить свои активы за рубежом, не пытаясь, при этом, создать в Украине благоприятного бизнес-климата.