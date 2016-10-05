Кабмин утвердил план мер по борьбе с коррупцией в министерствах

Большинство украинцев считает коррумпированность представителей власти главной причиной кризиса. Правительство утвердило план борьбы.

Министры будут получать галочки за победы в битве с коррупцией каждые три месяца Правительственный портал

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по борьбе с коррупцией в министерствах.

"Сегодня мы принимаем этот проект распоряжения, где у нас почти 90 мероприятий, которые до 9 декабря каждый из министров сможет начать реализовывать, а возможно и полностью выполнить некоторые из них", - сказала первый заместитель министра юстиции Наталия Севастьянова на заседании.

По ее словам, план предусматривает обязательство для ведомств публиковать на своих сайтах планы реализации мероприятий с конкретными сроками, а также отчитываться на заседаниях Кабмина о результатах каждые три месяца.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократически инициативы", проведенного в мае 2016 года, 67% украинцев считают главной причиной текущего социально-экономического кризиса украинцы коррумпированность представителей власти.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в июне 2016 года, большинство украинцев (53%) знают о высоком уровне коррупции в стране из средств массовой информации. При этом 10% заявили, что последний год лично давали взятки, а 22% сообщили, взятки давали их родственники и знакомые.