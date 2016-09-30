Закон о засекречивании е-деклараций назвали откатом антикоррупционной реформы

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До того момента, когда все чиновники будут обязаны подать декларации, остался всего месяц. Депутаты пытаются изменить закон.

Через месяц мы должны увидеть все декларации чиновников. Надо продержаться и отстоять закон Верховная Рада

Законопроект председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Грынива о засекречивании части имущества чиновников в электронных декларациях является торжеством клептократии, считает глава комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"Третья за этот месяц атака на законодательство об обязанности каждого чиновника задекларировать и пояснить все имущество своей семьи", - написал Соболев на своей странице в Facebook.

Соболев напомнил, что законопроект предлагает закрыть от общественности информацию о характеристиках, стоимости и совладельцах ценного движимого имущества, а также о наличных средствах.

"Как раз в наличности и в очень дорогих вещах - прежде всего, картинах - и хранится награбленное топ-ворами. Помните кадры эвакуация Януковича из Межигорье?" – написал он.

Соболев призвал защитить законодательство об открытости деклараций чиновников.

"Нам осталось продержаться 29 с половиной дней, когда должна быть подана последняя декларация судьи, прокурора, народного депутата, министра, президента. Все, что будет скрыто, и все, что чиновники не смогут объяснить, будет расследовать Агентство по предотвращению коррупции и Антикоррупционное бюро", - добавил он.

В свою очередь руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что "идея полностью убрать чувствительную инфу о состоянии чиновников из открытого доступа - это полный откат всей антикоррупционной реформы назад, во времена Януковича, кривил рожу от одного упоминания о необходимости прозрачного декларирования доходов".

Напомним, что руководитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив предложил засекретить информацию о денежных средствах и имуществе чиновников, которые обязаны подавать электронные декларации. Законопроектом №5192 предлагается включить в перечень информации с ограниченным доступом сведения о ценном движимом имуществе, денежных активах, в том числе наличных средствах, активах в драгоценных (банковских) металлах, финансовые обязательства, расходы и все сделки в отчетном периоде.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".