Украина провела ракетные стрельбы возле Крыма

Подразделения Воздушных сил ВСУ отработали выполнение боевых задач в светлое и темное время суток.
В Херсонской области подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины провели оперативно-тактической группировки "Юг" провели тактико-специальные занятия, включающие ракетные стрельбы, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 13 января.
Во время учений подразделения отработали аэрозольное маскирование при смене стартовых позиций, скрытое выдвижение в районе развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.
Бойцы подразделений, задействованных в учениях, отработали выполение боевых задач в светлое и темное время суток.
Тактико-специальные занятия проводились с интенсивным использованием имитационных воздушных целей.
Напомним, 1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма прошли ракетные стрельбы Воздушных сил ВСУ.
30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA информацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма.
Командование ВСУ, в свою очередь, заявило, что намерено и впредь проводить учения на полуострове Ягорлыцкий Кут в Херсонской области на админгранице с аннексированным Крымом.ZN.UA