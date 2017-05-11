Украина и Польша ведут борьбу, которую давно пора закончить - Rzeczpospolita

Тлеющая война за места чествования памяти поляков и украинцев ни к чему не приводит.

Польше и Украине давно пора разобраться с исторической памятью обоих народов. Львівська газета

Инцидент в польскомрассорил Польшу и Украину. Представители националистических организаций провели там незаконный демонтаж памятника, посвященного УПА. И именно они навязали тон дискуссии, которому легко поддались государственные институты.

Об этом на страницах Rzrczpospolita пишет польский публицист и политолог Марек Козубаль, напоминая, что перед инцидентом случаи уродования польских захоронений произошли и в Украине. А кроме того, инцидент в Грушовичах произошел как раз на 70 годовщину операции "Висла", в ходе которой коммунистическая власть в Варшаве выгнала из дома 140 тысяч польских граждан украинского происхождения.

Но после демонтажа памятника УПА в подкарпатском селе тема жестокой операции отошла на второй план, в то время как представители обеих стран начали делать очень жесткие комментарии. МИД Украины обвинил польскую сторону в провокации, а украинский Институт национальной памяти заявил, что инцидент в Грушовичах - это очередной "акт надругательства над памятными местами украинского народа в Польше". Ведомство даже сообщило, что поскольку польская власть не реагирует на такие случаи, то украинская сторона может приостановить процесс легализации польских объектов на территории Украины.

Институт национальной памяти Польши не замедлил с ответом и заявил, что украинское ведомство не стало "партнером, готовым к сотрудничеству в вопросе мест захоронения погибших, замученных и погибших в результате военных преступлений, геноцида, этнических чисток и политических репрессий". А то, что Варшава не реагирует на уничтожение украинских памятников, в польском институте назвали неправдой. Также польское ведомство заявило, что поддерживает деятельность украинского меньшинства в вопросе выявления и чествования мест захоронения украинцев, "погибших, замученных и умерших в 20-м веке на нынешней территории Польши", а также жертв операции "Висла". Впрочем, замечает, что не согласен с глорификацией УПА, и жалуется, что из-за деятельности, нацеленную на устранение незаконных памятников, которые "позорят доброе имя Польши", Украина отказывает в праве достойного захоронения польским "гражданским жертвам преступлений".

"Сегодня можно сделать вывод, что институты обеих стран оказались в клинче. Тем временем, эта битва давно уже должна была бы закончиться. Для этого, наверное, желательным был бы примирительный шаг в этом вопросе со стороны президента Польши. Посредничество и диалог сегодня нужены, как никогда", - пишет обозреватель.

Напомним, в октябре прошлого года польском селе Верхрата на кладбище вандалы уничтожили памятник бойцам Украинской повстанческой армии.

22 июля прошлого года Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля "днем памяти жертв геноцида", совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг.".

В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила "односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия".

Подробнее о проблемах украинско-польских отношений читайте в статье Алены Гетьманчук "Украина—Польша: партнерство без патроната и предпосылок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".