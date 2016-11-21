Украина хочет видеть временные рамки для членства в НАТО – Парубий

Киев хочет определенности относительно сроков вступления в Альянс.

Парубий требует ясности со сроками от НАТО

Украина нацелена на членство в Североатлантическом альянсе и должна видеть и понимать конкретные требования и временные рамки для получения членства в НАТО, заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Майлком Тернером, передает пресс-служба ВРУ.

Встреча состоялась в рамках участия делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее НАТО в Стамбуле.

"Решение Бухарестского саммита НАТО должно быть воплощено в жизнь - Украина будет членом НАТО", - заявил Парубий.

Он напомнил, что Украина утвердила программу по приведению Вооруженных сил к стандартам НАТО до 2020-го года.

"Мы убеждены, что воюющая украинская армия имеет опыт, который будет интересен странам НАТО. Сейчас она проходит испытания войной - она закаляется", - отметил Парубий.

Как сообщалось, если бы референдум о вступлении в НАТО проходил в сентябре 2016 года, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме, свидетельствуют данные опроса КМИС.