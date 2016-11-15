Обама подтвердил приверженность Трампа обязательствам США в рамках НАТО

Действующий президент США напомнил о роли дипломатов, армии и разведки в формировании внешней политики США.
"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", – подчеркнул Обама.
Президент заверил, что донесет эту информацию до зарубежных партнеров США во время предстоящих визитов в ряд стран.
Глава государства напомнил, что Соединенные Штаты последовательно выступают за "мирные и крепкие отношения внутри НАТО".
Комментируя избрание Трампа и его влияние на внешнюю политику США, Обама подчеркнул, что внешнеполитический курс Вашингтона формируется с учетом мнения не только президента, но и дипломатов, военных и сотрудников разведки.
"Это делает нас незаменимым государством, когда дело доходит до необходимости поддерживать мировой порядок и обеспечивать процветание в мир", – резюмировал президент.
Ранее издание Financial Times писало об обеспокоенности Киева по поводу того, что Трамп может заключить "большую сделку" с лидером РФ Владимиром Путиным, отдав Москве постсоветскую "сферу влияния" для нормализации отношений между странами.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина