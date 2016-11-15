Обама подтвердил приверженность Трампа обязательствам США в рамках НАТО

Действующий президент США напомнил о роли дипломатов, армии и разведки в формировании внешней политики США.

Обама рассказал, кто на самом деле определяет внешнюю политику США Русская служба Би-би-си

Президент СШАзаявил, что победивший на выборах республиканецподдерживает обязательства страны в рамках НАТО.

"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", – подчеркнул Обама.

Президент заверил, что донесет эту информацию до зарубежных партнеров США во время предстоящих визитов в ряд стран.

Глава государства напомнил, что Соединенные Штаты последовательно выступают за "мирные и крепкие отношения внутри НАТО".

Комментируя избрание Трампа и его влияние на внешнюю политику США, Обама подчеркнул, что внешнеполитический курс Вашингтона формируется с учетом мнения не только президента, но и дипломатов, военных и сотрудников разведки.

"Это делает нас незаменимым государством, когда дело доходит до необходимости поддерживать мировой порядок и обеспечивать процветание в мир", – резюмировал президент.

Ранее издание Financial Times писало об обеспокоенности Киева по поводу того, что Трамп может заключить "большую сделку" с лидером РФ Владимиром Путиным, отдав Москве постсоветскую "сферу влияния" для нормализации отношений между странами.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".