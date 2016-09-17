Украина должна уволить всех судей - эксперт

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По словам Аслунда, 10 тысяч судей - это слишком много.

Аслунд советует Украине уволить всех судей и нанять новых, не коррумпированных. yes-ukraine.org

Украина должна провестипо примеру Восточной Германии после объединения с ФРГ, Грузии или Польши. Об этом на саммите YES в Киеве сказал эксперт Atlantic Council Андрес Аслунд.

"10 тысяч судов - это многовато. Украине хватит и половины. Нужно всех уволить и нанять новых. В Украине есть достаточно честных молодых юристов, которые могут занять места судей", - сказал Аслунд.

Он добавил, что в Украине сейчас лишь 5% судей действительно честные. В то время, как целые институты работают неэффективно.

"Прокуратура собирает документы о преступлениях людей при власти, а потом прокурор приходит к чиновнику и говорит: "У меня есть информация о вас. Сколько вы заплатите за это?" И поэтому в Украине никого не наказывают", - пояснил эксперт.

Аслунд подчеркнул, что именно поэтому Украина должна увольнениями вычистить систему юстиции. Однако существует и другой путь, которым пошла Румыния. Там независимое антикоррупционное ведомство рассматривает дела против чиновников.

"Это более сложный путь, но, похоже, Украина решила пойти именно им", - сказал Аслунд.

Сегодня на саммите YES премьер-министр Владимир Гройсман обвинил суды в провале борьбы с коррупцией. Он обратил внимание на то, что когда прокуратура арестовывает коррумпированного чиновника, подкупные суды их выпускают.