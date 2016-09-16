Группа Бальцеровича и Миклоша передала президенту, премьеру и Раде пакет ключевых реформ

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Украинская власть получила еще один пакет ценных предложений от авторитетных экспертов.

Вскоре в Украине наступят децентрализация, электронное администрирование, реформа прокуратуры и судебной системы, антикоррупция president.gov.ua

Стратегическая группа советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) под руководством Лешека Бальцеровича и Ивана Миклоша передала пакет ключевых реформ президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и в Верховную Раду Украины.

"В пакет реформ включены предложения, касающиеся структуры и процедур государственного аппарата: децентрализация, электронное администрирование, реформа прокуратуры и судебной системы, антикоррупция. Особое внимание уделено публичным финансам и структурным реформам, необходимым для укрепления экономического роста, включая приватизацию, дерегуляцию, демонополизацию, реформу энергетического сектора и рынка газа, рынка земли. Также приведены предложения по реформе здравоохранения", - говорится в сообщении SAGSUR.

Стратегическая группа советников по поддержке реформ – команда из десяти иностранных и украинских специалистов, под председательством Лешека Бальцеровича (Польша) и Ивана Миклоша (Словакия). Группа создана 18 апреля 2016 года.

В мае сопредседатель Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович сообщил, что его группа разработала профессиональную программу, которая включает пять главных направлений: макроэкономическая стабильность, экономический рост путем реформ государства и экономики, перестройка государства с целью повышения уровня законности и радикального снижения коррупции, а также децентрализация. "Теперь самое главное – это внедрение этой программы", - сказал Бальцерович.

В августе глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский назвал приоритетные направления реформ в Украине: децентрализация, борьба с коррупцией, политическая реформа, активизация экономики и внутриукраинский диалог.