Украина будет производить американские автоматы М16

Винтовка М16 состоит на вооружении в 40 странах мира.

Американские винтовки М16 будут производить в Украине Википедия

В Украине будут изготовляться американские автоматические винтовки М16, сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству ГК "Укроборонпрому" Владимир Коробов.

"У нас есть проект, в котором мы уже достаточно "глубоко" находимся - это производство винтовок М16 на территории Украины. Мы начинаем этот проект и мы его будем реализовывать. Надеюсь, что скоро перейдем к практической реализации. На сегодня мы подписываем все необходимые для этого документы", - сказал он, передает ЛІГА.net.

Коробов отметил, что запуск подобного производства в дальнейшем даст возможность перехода армии Украины и промышленности на стандарты НАТО.

Винтовка М-16 состоит на вооружении в 40 странах мира.

M16 (официальное обозначение — Rifle, Caliber 5.56 mm, M16) — американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм, разработанная и принятая на вооружение в 1960-х годах.

M16 и её варианты до настоящего времени остаются основным вооружением американской пехоты. Это одна из наиболее распространённых моделей стрелкового оружия в мире — было выпущено более восьми миллионов экземпляров.

Напомним, 9 декабря прошли успешные испытания цифровой системы управления огнем, установленной на модернизированной версии БМП-1УМД "Охотник".

"Охотник" может использоваться не только как средство транспортировки и огневой поддержки подразделений, но и как автономная боевая единица с дистанционным управлением. Кроме того, БМП оснащен немецким двигателем, боевым модулем с пушечно-ракетным вооружением и комплексом снижения заметности.