"Укроборонпром" представил новый боевой модуль "Вий"

Управление модулем осуществляется дистанционно с помощью электронных устройств.

Новый боевой модуль "Вий" ГК "Укроборонпром"

ГП "Киевский бронетанковый завод", входящий в госконцерн "Укроборонпром", разработал с участием частных инвесторов боевой модуль "Вий" для вооружения украинской армии, теперь он официально представлен общественности и потенциальным покупателям, сообщается на сайте ""Укроборонпром".

Новый модуль может устанавливаться на легкую бронетехнику, в том числе и на "Дозор-Б", значительно усиливая ее огневую мощь.

"Вооружение изготовлено в Украине и из отечественных комплектующих. "Вий" является ярким примером кооперации государственных и частных предприятий ", - заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром "Роман Романов.

"Вий" на расстоянии 2 километров поражает живую силу противника, транспортные средства, наземные объекты, а также воздушных цели на высоте до 1 км. Благодаря использованию современных электронных систем, работа модуля осуществляется дистанционно, с возможностью использования современных тепловизионных прицелов.

Одной из главных особенностей "Вий" является использование 23-мм пушки ГШ-23 с высоким темпом стрельбы - 3 тыс. выстрелов в минуту.

По словам разработчика нового боевого модуля Андрея Палехина, такая высокая скорострельность в сочетании с возможностью установки на 4-колесную технику, сделало "Вий" мощным и универсальным оружием.