Турция 5 лет будет выделять по 3 млн долларов для украинской армии

Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд ВСУ турецких товаров военного и двойного назначения.
"Соглашение предусматривает выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении пресс-службы посольства Украины в Турции.
В соответствии с предоставленными Кабмином Украины 29 декабря 2016 года полномочиями документы подписал посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига. С турецкой стороны соглашение и протокол подписал председатель подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турецкой Республики Исмаил Демир.Интерфакс-Украина