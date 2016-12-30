Турция 5 лет будет выделять по 3 млн долларов для украинской армии

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Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд ВСУ турецких товаров военного и двойного назначения.

В Анкаре состоялось подписание соглашения между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве ukranews.com

В Анкаре состоялось подписание соглашения между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительствами стран о выделении финансовой помощи на нужды украинской армии.

"Соглашение предусматривает выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении пресс-службы посольства Украины в Турции.

В соответствии с предоставленными Кабмином Украины 29 декабря 2016 года полномочиями документы подписал посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига. С турецкой стороны соглашение и протокол подписал председатель подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турецкой Республики Исмаил Демир.