Турчинов ответил на претензии РФ к ракетным стрельбам рядом с Крымом

Секретарь СНБО призвал РФ не мешать испытаниям "истериками и провокациями".
"Истерика России о том, что Украина, нарушая все международные соглашения, в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных испытаний в "суверенном воздушном пространстве РФ", лишена здравого смысла", – заверил Турчинов.
Секретарь СНБО напомнил, что согласно всем международным соглашениям, суверенное воздушное пространство РФ заканчивается посередине Керченского пролива, а западнее – находится воздушное пространство Украины. Таким образом, запланированные ракетные испытания проводятся в соответствии с нормами международного права.
"Поэтому просим РФ не мешать испытаниям своими истериками и провокациями", – резюмировал Турчинов.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации пригласило украинского военного атташе для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.
"Заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства", - сообщается в завлении Минобороны РФ.ZN.UA