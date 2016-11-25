Турчинов ответил на претензии РФ к ракетным стрельбам рядом с Крымом

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Секретарь СНБО призвал РФ не мешать испытаниям "истериками и провокациями".

Секретарь СНБО напомнил, где заканчивается воздушное пространство РФ Сайт СНБО

Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороныв пятницу, 25 ноября, в ответ на заявление Федерального агентства воздушного транспорта РФ о якобы "нарушениях украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия", сообщает пресс-служба СНБО.

"Истерика России о том, что Украина, нарушая все международные соглашения, в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных испытаний в "суверенном воздушном пространстве РФ", лишена здравого смысла", – заверил Турчинов.

Секретарь СНБО напомнил, что согласно всем международным соглашениям, суверенное воздушное пространство РФ заканчивается посередине Керченского пролива, а западнее – находится воздушное пространство Украины. Таким образом, запланированные ракетные испытания проводятся в соответствии с нормами международного права.

"Поэтому просим РФ не мешать испытаниям своими истериками и провокациями", – резюмировал Турчинов.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации пригласило украинского военного атташе для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"Заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства", - сообщается в завлении Минобороны РФ.