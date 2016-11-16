Украина успешно испытала новую ракету

Ракета продемонстрировала высокую точность поражения целей.

Все запуски ракеты прошли успешно Сайт СНБО

В Украине состоялись успешные испытания новой ракеты, дальность стрельбы которой составляет 60 километров, сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Отличная новость с испытаний новой украинской ракеты. Все пуски сегодня прошли успешно. Результат впечатляет: при дальности стрельбы 60 километров ракета продемонстрировала очень высокую точность", - написал Порошенко в Facebook 16 ноября.

Президент также поблагодарил разработчиков проекта, которые вносят важный вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что Украина успешно испытала новую управляемую ракету для РСЗО.

Напомним, 26 августа в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.