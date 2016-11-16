Трамп и медленные реформаторы толкают Украину ближе к России – Bloomberg

После победы республиканца Киеву нужно ускорить работу над реформами, ведь шансы их провести будут уменьшаться.

Эксперты предполагают, что Трамп пожертвует Украиной ради отношений с Россией. Yahoo!News

Для Украины, которая оказалась на грани между российской властью и западным влиянием, перспектива потерять защиту "Дяди Сэма" во времена правления нового президента США вполне вероятна. А более реальной потерей в краткосрочной перспективе станет отход от дел "дядю Джо".

Об этом сегодня пишет Bloomberg, напоминая, что вице-президент США Джозеф Байден играл важную роль в уговаривании правительства в Киеве проводить экономические и антикоррупционные реформы для получения помощи от МВФ. Послы Евросоюза и американские дипломаты тоже работали над этим. Программа МВФ стала основой всей иностранной помощи, от которой зависит Украина.

В январе, когда победитель на президентских выборах Дональд Трамп займет Овальный кабинет, американское участие может уменьшиться. Также не известно, сдержит республиканец своих обещаний рассмотреть вопрос признания российской аннексии Крыма и снять санкции против России. Но усилия интегрировать Украину и ее экономику в западный мир, очевидно, станут жертвой каких-либо американо-российских попыток сблизиться.

По словам экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, лучшее, что Украина может сделать сейчас, это "провести реформы и стать самодостаточной". В минувшую пятницу он сделал объявление в стиле Трампа о создании новой партии, во время которого он призвал "смести коррумпированные элиты", которые руководят Украиной с 1991 года.

Тем временем, друзья Киева на Западе считают, что из-за победы Трампа украинскому правительству следует удвоить усилия в создании сильной экономики и институтов, а также как можно скорее завершить программу МВФ.

"Это первое, что пришло мне на ум, когда я увидел результаты", - прокомментировал американские выборы бывший министр финансов Словакии Иван Миклош, который сейчас советует украинскому правительству в проведении реформ.

По его словам, время делать то, что нужно Украине, а не что требуют западные доноры. Миклош заметил, что самое печальное то, что Украина наконец начала двигаться хоть и медленно, но в правильном направлении. А теперь даже частичный прогресс под вопрос, поскольку все процессы еще можно развернуть.

Такие настроения быстро отразились на фондовом рынке, где украинские ценные бумаги стали прибыльными в 2016-м, в течение которого инфляция стабилизировалась, а рост экономики вернулся к положительным цифрам. Доходность трехлетних украинских бондов выросла более чем на 2% после выборов в США, инвесторы начали продавать эти бумаги.

Украинские чиновники поняли, что "поставили не на того коня", поскольку на протяжении всей кампании они критиковали Трампа на своих страницах в Facebook. Неназванный собеседник рассказал Bloomberg, что Киев пытается получить сильную поддержку республиканцев в Конгрессе, чтобы они склонили нового президента США на сторону Украины.

Президент Eurasia Group Иан Бреммер убежден, что новая администрация в Вашингтоне принесет Украину в жертву намерениям построить лучшие отношения с Москвой.

"Очень вероятно, что США под руководством Трампа очень быстро будут двигаться в направлении восстановления отношений с Россией, в частности, из-за Сирии. И это бросает Украину под поезд", - сказал эксперт.

Победа пророссийских кандидатов в президенты в Молдове и Болгарии укрепляет ощущение, что геополитическая ситуация меняется в пользу России, оставляя Украину с ней один на один.

Бывший министр экономического развития Айварас Абромавичус рассказал, что часто использовал посольство США в качестве "резонансного щита". Показывая постановления американским чиновникам перед передачей их украинским бюрократам, ему удавалось отбивать все попытки размыть или обесценить решения. Абромавичус настаивал, что их уже поддерживают "наши партнеры".

Без "дяди Джо" и заинтересованности США такая хитрость станет невозможной. Чиновникам придется бороться самим с собой, проталкивая непопулярные реформы, предложенные МВФ. И это во времена, когда различные политические силы начнут готовиться к выборам, запланированным на 2019 год.

"Учитывая послужной список людей у власти, трудно поверить, что они легко могут изменить свои планы", - сказал Абромавичус.

Ранее издание The Guardian писало, что Кремлю нужно найти причины для конфликта с Трампом. Ведь он рискует останется без выдуманного "американского врага", на которого российская власть списывала все пробелеми.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Директор Польского института международных дел Марцин Заборовский считает, что Трамп может пойти на сделку с Путиным "в рамках существующей системы". Поскольку новоизбранный президент США не может оценить, в какой степени президент России стремится переписать весь период после холодной войны.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.