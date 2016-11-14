Почти 20% американцев не признали победу Трампа на выборах – опрос

Треть сторонников Клинтон считают победу республиканца нелегитимной.

Избирательная кампания способствовала поляризации американского общества

Победуна выборах президента США считают легитимной 74% американцев. 18% – не признают победу республиканца, свидетельствуют данные опроса телекомпании ABC и издания The Washington Post , опубликованные в воскресенье, 13 ноября.

Как и ожидалось, большинство граждан, не признающих победу Трампа, оказались сторонниками кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Среди проголосовавших за Клинтон 58% признали результаты выборов, 33% – считают их нелигитимными.

В то же время, среди сторонников Трампа 99% назвали его победу легитимной, 1% – выразил противоположную точку зрения.

Опрос проводился 9–11 ноября в формате телефонного интервью. В нем приняли участие 865 совершеннолетних американцев. Как утверждают организаторы опроса, погрешность выборки не превышает 4%.

Согласно аналогичному опросу, проведенному до дня выборов, их итоги, независимо от победителя, готовы были признать 79% граждан.

Как сообщалось, после оглашения итогов виборов в США начались акции протеста против победы Трампа. Так, в Нью-Йорке молодые люди собрались на Юнион-сквер и на площади Колумба с лозунгами "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент". Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне и Орегоне.

В частности, в Портленде протесты против Трампа переросли в массовые безпорядки.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке полиция задержала не менее 65 участников беспорядков.