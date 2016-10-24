Только треть киевлян считают, что инфраструктура города готова к проведению Евровидения

Киевлянам понравилось, что Евровидение в следующем году пройдет в Киеве, хотя город к этому не готов.

Киевляне больше рады финалу Лиги Чемпионов, чем конкурсу Евровидение Андрей Товстыженко

Три четверти жителей столицы (74%) поддерживают право Киева принимать в 2017 году песенный конкурс Евровидение, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Вместе с тем, только треть опрошенных (33%) считает, что инфраструктура Киева готова для проведения Евровидения.

По данным опроса, 83% поддерживают проведение в столице в 2018 году финала Лиги Чемпионов УЕФА по футболу.

Поддержка обоих мероприятий выше среди молодежи, при этом, если песенный конкурс одинаково поддерживают как мужчины так и женщины, то финал Лиги Чемпионов больше поддерживают именно мужчины.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-20 сентября 2016 года среди 1000 киевлян методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев. Местом проведения конкурса станет Международный выставочный центр, который вмещает 12-14 тысяч человек. Заявки на проведение"Евровидения-2017" подали шесть украинских городов – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.

Глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в интервью ZN.UA рассказал, что на Евровидение в Киев могут приехать около 20 тыс. иностранцев, а надеются и на цифру выше — до 30 тыс.