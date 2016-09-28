Киев планирует заработать на Евровидении 600 млн грн

Столичная власть вложит в проведение конкурса Евровидение 1 млрд 200 млн грн и получит вдвое меньше.

Столичная власть планирует заработать на Евровидении вдвое меньше, чем потратит ZN.UA

Киев может получить от проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" 600 млн грн, считают в КГГА.

"Конечно, мы делаем ставку на Евровидение. По предварительным ожиданиям, мы рассчитываем, что только на этот конкурс приедет более 20 тысяч иностранцев", – сказал начальник Управления туризма исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Антон Тараненко.

В целом, по прогнозам КГГА, от проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" столица может получить 600 млн грн. Кроме того, такое масштабное мероприятие будет способствовать популяризации туристического Киева.

Напомним, что конкурс так называемой "популярной песни" Евровидение пройдет в мае 2017 года в Киеве. Как сообщил министр культуры Евгений Нищук, Киев готов вложить в само шоу не менее 200 млн грн, а на подготовку арены и инфраструктуры – 1 млрд грн. Местом проведения конкурса станет Международный выставочный центр, рассчитанный на 12-14 тысяч человек.

Местом расположения Евроклуба на время проведения "Евровидения" в Киеве станет Конгрессно-выставочный центр "Парковый". Кроме того, будет построено Еврогородок, местоположение которого будет определено до февраля 2017 года.

Деньги на "Евровидение" также будут виделены из государственного бюджета. Кабинет министров предлагает выделить в 2017 году Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины 455,7 млн грн на проведение конкурса "Евровидение-2017".