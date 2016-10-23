Террористы применили минометы на мариупольском направлении

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 12 вооруженных провокаций.
По Павлополю и Красногоровке на мариупольском направлении оккупанты били из 82-мм минометов, а по Широкино и Марьинке – из стрелкового оружия.
В районе Авдеевки на Донецком направлении были зафиксированы две вооруженные провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Крымское на луганском направлении наемники обстреливали из минометов калибра 82 милиметра, а Новоалександровку – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA