Боевики за сутки 39 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

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По Водяному и Новозвановке террористы вели огонь из 122-мм артиллерии.

Боевики обстреливали Троицкое из "Градов"

Российско-террористические войска за минувшие сутки, 21 октября, 39 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении зафиксировано 18 провокаций против сил АТО.

"Укрепления Вооруженных сил Украины в районах Марьинки и Павлополя незаконные вооруженные формирования обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, в Красногоровке и Широкино - из минометов калибра 82мм", - сообщают в штабе.

Вместе с тем, в Водяном террористы вели огонь с использованием ствольной артиллерии 122 калибра и минометов калибра 120 мм.

На луганском направлении боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня.

"В направлениях Новоалександровки и Станицы Луганской противник обстрелял подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в Крымском - из вооружения БПМ. По укреплениям украинских воинов в Новозвановке боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122мм, а в Троицком - из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град", - говорится в сообщении.

Меньше всего обстрелов фиксируется на донецком направлении – 9.

"В Луганском войска противника применяли против украинских воинов минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и огонь БМП. В районах Авдеевки, Верхнеторецкого обстрелы продолжались из вооружения танка, минометов 82 и 120 калибров", - сообщили в штабе.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.