Боевики за сутки 39 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

По Водяному и Новозвановке террористы вели огонь из 122-мм артиллерии.
На мариупольском направлении зафиксировано 18 провокаций против сил АТО.
"Укрепления Вооруженных сил Украины в районах Марьинки и Павлополя незаконные вооруженные формирования обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, в Красногоровке и Широкино - из минометов калибра 82мм", - сообщают в штабе.
Вместе с тем, в Водяном террористы вели огонь с использованием ствольной артиллерии 122 калибра и минометов калибра 120 мм.
На луганском направлении боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня.
"В направлениях Новоалександровки и Станицы Луганской противник обстрелял подразделения сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в Крымском - из вооружения БПМ. По укреплениям украинских воинов в Новозвановке боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122мм, а в Троицком - из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град", - говорится в сообщении.
Меньше всего обстрелов фиксируется на донецком направлении – 9.
"В Луганском войска противника применяли против украинских воинов минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и огонь БМП. В районах Авдеевки, Верхнеторецкого обстрелы продолжались из вооружения танка, минометов 82 и 120 калибров", - сообщили в штабе.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA