Террористы применили минометы на луганском направлении

Боевики обстреляли авдеевскую промзону из гранатометов.

Боевики игнорируют Минские договоренности и рамочное решение о разведении сил Пресс-центр АТО/Facebook

Во вторник, 4 октября, боевики российско-террористических формирований 19 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения, в том числе, с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино и Гнутово на мариупольском направлении наемники вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Славного задействовали противотанковый ракетный комплекс.

Авдеевку на донецком направлении, а также Новозвановку, Новоалександровку и Попасную на Луганщине оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, по Новоалександровке террористы открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, а в районе Степного был замечен снайпер противника.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.