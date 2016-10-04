Главари боевиков в Донбассе проводят чистки среди соратников – WP

Издание пишет, что лидеры пророссийских террористов воюют за контроль над черным рынком и контрабандой.

Плотницкий устраняет своих соратников, чтобы контролировать все черные оборутки. glava-lnr.su

Когда пророссийские боевики в 2014 году провозгласили так называемую "народную республику" в Луганске, бизнесмен с боевым опытомстал ее самозваным "премьер-министром".

Опыт в нефтяной индустрии и связи с организованной преступностью сделали ему репутацию жесткого человека, с которым все же можно вести бизнес. Боевики видели в нем пророссийского прагматика, а не идеологического сепаратиста.

Однако, год назад он был свергнут и обвинен в организации "переворота". Сегодня он уже мертв. Ципкалов был одним из десятков главарей, полевых командиров террористов, а также простых боевиков, которых схватили на протяжении последних нескольких недель. Об этом пишет Washington Post, добавляя, что пророссийские террористы начали проводить широкомасштабные чистки в своих рядах после объявления, что лидера так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого якобы пытались свергнуть.

Аналитики предполагают, что кровавые расправы внутри боевиков могут привести к интенсификации столкновений на линии фронта. Чистки могут быть связаны с борьбой за контроль над контрабандистскими каналами между Россией и Украиной, которые проходят через территории, захваченные пророссийскими террористами. Также не исключено, что это следствие борьбы покровителей боевиков в Москве, поскольку элиты из Кремля ведут свои собственные войны в Донбассе.

"Эти внешние войны ведутся за уголь, за доходы от черного рынка и за доступ к российским боевикам. Поэтому они могут вылиться во вспышку боев вдоль контактной линии. На Востоке Украины военная сила равна политической. У Плотницкого сейчас есть и то, и другое. И то, в чьих руках будет контроль, зависит от Москвы", - сказал эксперт Королевского колледжа в Лондоне Александр Кларксон.

По его мнению, если конфликт в так называемой "ЛНР" - это опосредованная война между элитами в Кремле, тогда это может быть симптомом гораздо более важных стратегических изменений. Издание пишет, что вероятно внутренний конфликт в Луганске идет между кланом Плотницкого и боевиками из так называемого "МГБ". Пророссийских полевых командиров, которые пытались укрепить свое влияние и свободу от самопровозглашенных лидеров, до этого времени убивали или боевики из конкурирующего клана, или российские военные. Однако в то время, как полевых командиров террористов уничтожали, до сих пор ничего не указывало на то, что над самопровозглашенными "чиновниками" в Луганске тоже нависла такая опасность.

Издание пишет, Ципкалов был не единственным таким "чиновником", кого схватили и затем убили. Так называемый "министр обороны ЛНР" Виталий Киселев, более известный по позывному "Коммунист", тоже был схвачен и брошен за решетку по обвинению в организации переворота. Некоторые источники сообщают, что он тоже уже мертв. Ципкалов и Киселев занимались контролем черного рынка. Первый занимался контрабандой угля и газа, другой – сигарет. Их убийство, вероятно, нужно было Плотницькому, чтобы сосредоточить в своих руках контроль над всеми нелегальными потоками.

Тем временем, издание Die Zeit писало, что письма разоблачают связь России с боевиками в Донбассе. Кураторы террористов из Кремля инструктируют их, как вести пропагандистскую войну против Киева и США.

Тем временем, украинская разведка постоянно сообщает о прямом участии российских военных в войне в Донбассе. Недавно стало известно, что в "ДНР" создают штурмовую бригаду под командованием российского военнослужащего. Кроме того, российские "кураторы" рассматривают создание специального батальона, "специализируется" на проведении диверсий и терактов в тактических и оперативно-тактических тылах сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей.