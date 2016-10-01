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Боевикам "ЛНР" везли 5 тонн дизтоплива в неработающем тепловозе - СБУ

1 октября в 16:25

Сотрудники СБУ предупредили на Луганщине нелегальные поставки по железной дороге дизтоплива на временно контролируемые террористами территории.

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Боевикам "ЛНР" пытались доставить пять тонн дизтоплива в неработающем тепловозе, прицепленному к пустому составу, который следовал на оккупированную территорию, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время осмотра пустого состава, который следовал в "ЛНР", обнаружено прицепленный неработающий тепловоз. В его баки было нелегально залито пять тонн дизтоплива", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности подчеркнули, что по имеющейся информации, заказчиком горючего были представители одного из вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

В СБУ подчеркнули, что уже проверяют возможную причастность местных чиновников к организации поставок дизтоплива боевикам и добавили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-5 (финансирование терроризма-ред.) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативные действия.

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Как ранее сообщалось, боевики маскируют применения 120-мм минометов, наращивая интенсивность обстрелов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики ЛНР СБУ поставка
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