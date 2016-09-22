Разоблаченная СБУ крупнейшая в Украине сеть казино финансировала боевиков Донбасса

Сеть насчитывала 5 тысяч заведений в Украине, а также представительства в Беларуси, Азербайджане, России, в странах Прибалтики и на Кипре.

Владельцы нелегальной сети казино платили террористам СБУ

В СБУ сообщили резонансные подробности о деятельности нелегальной сети игорных заведений , работу которой накануне остановили спецслужбы.

Как выяснилось, эта сеть платила налоги на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, то есть фактически спонсировала террористов.

"На территории Украины было подготовлено несколько мощных технических площадок для поддержки такого интернет-бизнеса. Кроме этого, были оборудованы пункты оказания азартных игр и букмекерской деятельности на оккупированных территориях в" ДНР "и" ЛНР", этот бизнес регистрировался и, соответственно, шел оборот денег. Но все эти сервисы поддерживались и контролировались с территории Украины с центром в Киеве. То есть руководители якобы украинской сети осознавали, что происходит денежный оборот с террористическими организациями ", - рассказали в СБУ, сообщает "5 канал".

"В сети точно знали, что они финансируют террористов ", отметили в СБУ.

Сеть насчитывала 5 тысяч заведений в Украине, а также представительства в Беларуси, Азербайджане, России, в странах Прибалтики и на Кипре. Финансовый центр располагался в Киеве.

В СБУ также рассказали, что сеть интернет-казино существовала уже не один год. Особенно развилась после официального запрета в Украине игорного бизнеса в 2009 году. Сеть росла и переживала ребрендинг.

Как сообщили в СБУ, в настоящее время разоблачены все членов организованной группы. Руководство сетью держали в своих руках 15 человек. Они проходят по нескольким статьям, в том числе и "финансирование террористов", что карается лишением свободы сроком от 10 лет.

Также сообщается, что провайдер, который обслуживал сеть, сейчас способствует переносу программных комплексов компании интернет-казино на технические площадки страны-агрессора - Российской Федерации.

Как сообщалось, во время проведения следственных действий по 28-м адресам в офисных помещениях, а также по местам жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли почти одну тысячу современного компьютерного и серверного оборудования, документацию, игровые устройства и 7 млн грн наличными.

Также оперативники спецслужбы обнаружили замаскированный "колл-центр" на 400 рабочих мест с современным дорогим компьютерным оборудованием, который использовался для координации противоправной деятельности.

Игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года. Представители правительства Украины неоднократно заявляли о необходимости его легализовать.