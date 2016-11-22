Террористы применили минометы и "Град-П" на мариупольском направлении

По Широкино оккупанты били противотанковыми управляемыми ракетами.

Боевики активно применяют минометы в зоне АТО Facebook/Gennadiy Dubovoy

Во вторник, 22 ноября, боевики российско-террористических формирований 19 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Широкино оккупанты неоднократно обстреливали с применением противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия. Тарамчук, Водяное, Красногоровка и Талаковка подверглись обстрелам из минометов и стрелкового оружия. По Марьинке оккупанты били из гранатометов, а в районе Новотроицкого и Павлополя была зафиксирована снайперская активность противника.

Кроме того, по Красногоровке террористы выпустили четыре одиночных боеприпаса калибра 122 миллиметра из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" ("Партизан").

Позиции ВСУ в районе Авдеевки на донецком направлении противник обстреливал из минометов, гранатометов, и стрелкового оружия, а Новозвановку и Новоалександровку на Луганщине – из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".