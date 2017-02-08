Террористы применили крупнокалиберную артиллерию на Луганщине

По Авдеевке оккупанты били из танка, минометов и гранатометов.

Боевики продолжают обстрелы на всех направлениях Facebook/Volodymyr Groysman

В среду, 8 февраля, боевики российско-террористических формирований совершили 25 обстрелов позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении оккупанты применили ствольную артиллерию, обстреляв Новотошковское из 152-мм орудий самоходных артиллерийских установок. По Катериновке и Новоалександровке террористы били из гранатометов и стрелкового оружия.

Авдеевку, Невельское, Опытное, Пески, Троицкое и Зайцево на донецком направлении подверглись обстрелам из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Авдеевке российские террористы открывали огонь еще и из танка.

По Широкино на мариупольском направлении оккупанты били из минометов, а по Лебединскому и Гнутово – из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".