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Российский наемник "ДНР" получил 11 лет тюрьмы

8 февраля в 18:29

Военнослужащие ВСУ задержали москвича с боеприпасами под Торецком в сентябре прошлого года.

 

боевики
Еще один боевик получил тюремный срок
112 Украина
Суд приговорил гражданина Российской Федерации к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Украины в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Дело против наемника рассматривалось в Торезском городском суде (Чистяково, Донецкая область), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В судебном порядке было доказано, что бывший сотрудник правоохранительных органов РФ, уроженец Москвы с января 2015 по сентябрь 2016 года был членом одного из террористических формирований "ДНР".

8 сентября 2016 года наемник с боеприпасами был задержан военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе Торецка Донецкой области.

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Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии, который принимал участие в создании вооруженных формирований террористической организации "ДНР" и занимался вербовкой боевиков для ведения боевых действий против украинской армии.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ДНР суд приговор наемник боевик террорист
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