Российский наемник "ДНР" получил 11 лет тюрьмы

Военнослужащие ВСУ задержали москвича с боеприпасами под Торецком в сентябре прошлого года.
Дело против наемника рассматривалось в Торезском городском суде (Чистяково, Донецкая область), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В судебном порядке было доказано, что бывший сотрудник правоохранительных органов РФ, уроженец Москвы с января 2015 по сентябрь 2016 года был членом одного из террористических формирований "ДНР".
8 сентября 2016 года наемник с боеприпасами был задержан военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе Торецка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии, который принимал участие в создании вооруженных формирований террористической организации "ДНР" и занимался вербовкой боевиков для ведения боевых действий против украинской армии.ZN.UA