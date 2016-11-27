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Террористы обстреляли Широкино из ствольной артиллерии

27 ноября в 18:33

На луганском направлении оккупанты применили минометы.

ВСУ военные солдаты АТО учения_17
На мариупольском направлении активизировалась артиллерия противника
Facebook/Міністерство оборони України
В воскресенье, 27 ноября, боевики российско-террористических войск 27 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. С начала суток оккупанты активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении террористы обстреливали из орудий самоходных артиллерийских установок калибра 122 миллиметра позиции Вооруженных сил Украины в районе Широкино, Талаковки, Новотроицкого, Степного, Марьинки, Гнутово и Павлополя. Под Новотроицким была зафиксирована снайперская активность противника.

По Авдеевке и Луганскому на донецком направлении оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ под Желтым, Новоалександровкой и Новозвановкой на Луганщине террористы обстреливали из минометов, гранатометов и других видов оружия.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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