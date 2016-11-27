Террористы обстреляли Широкино из ствольной артиллерии

На луганском направлении оккупанты применили минометы.
На мариупольском направлении террористы обстреливали из орудий самоходных артиллерийских установок калибра 122 миллиметра позиции Вооруженных сил Украины в районе Широкино, Талаковки, Новотроицкого, Степного, Марьинки, Гнутово и Павлополя. Под Новотроицким была зафиксирована снайперская активность противника.
По Авдеевке и Луганскому на донецком направлении оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции ВСУ под Желтым, Новоалександровкой и Новозвановкой на Луганщине террористы обстреливали из минометов, гранатометов и других видов оружия.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA